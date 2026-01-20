San Sebastiano il bilancio 2025 della Polizia Locale di Arezzo | oltre 80mila multe e 654 incidenti

In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale di Arezzo, è stato presentato il bilancio delle attività svolte nel 2025. Nel corso dell’anno, la Polizia Locale ha emesso oltre 80.000 multe e ha gestito 654 incidenti, evidenziando l’impegno continuo per la sicurezza e l’ordine pubblico nella città.

In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, il Comando di Polizia Locale di Arezzo ha presentato il bilancio delle attività svolte nel 2025. Un anno intenso, segnato da un rafforzamento del controllo del territorio, dall’impegno sulla sicurezza stradale e da numeri che fotografano una città in costante movimento. Durante il 2025 la Polizia Locale ha garantito una presenza capillare nelle diverse zone della città, concentrando la propria attività non solo sulla repressione delle violazioni, ma soprattutto sulla prevenzione dell’illegalità, sul contrasto al degrado urbano e sulla tutela del decoro. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - San Sebastiano, il bilancio 2025 della Polizia Locale di Arezzo: oltre 80mila multe e 654 incidenti Più di 80 mila contravvenzioni. La Festa di San Sebastiano: il bilancio 2025 della Polizia Locale di ArezzoNel bilancio 2025 della Polizia Locale di Arezzo emerge un incremento delle contravvenzioni, con oltre 80 mila sanzioni emesse durante l’anno. Oltre 200 incidenti, 73 denunce di reato e quasi 50mila multe stradali: i numeri della Polizia Locale a CerviaLa Polizia Locale di Cervia ha effettuato numerosi controlli nelle aree urbane, costiere e commerciali, contribuendo a garantire la sicurezza pubblica. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: San Sebastiano: la Polizia Provinciale MB rafforza la presenza sul territorio e fa il bilancio dell’anno; Polizia Locale, il bilancio 2025 conferma un presidio costante e risultati concreti per la sicurezza della città; Si celebra. San Sebastiano. Tempo di bilanci; La Polizia Locale di Saluzzo festeggia San Sebastiano e traccia un bilancio del 2025. Più di 80 mila contravvenzioni. La Festa di San Sebastiano: il bilancio 2025 della Polizia Locale di Arezzo - U n anno intenso che ha visto gli agenti impegnati su più fronti per garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini ... msn.com San Sebastiano, la Polizia Locale di Castiglion Fiorentino stila il bilancio di un anno di attività - Controllati oltre 2.000 veicoli. Il dato più allarmante che emerge è quello per guida senza assicurazione. Rispetto al 2024 c’è stato un aumento del 30% portando il numero delle contravvenzioni a 179 ... msn.com Il bilancio durante le celebrazioni in Cattedrale di San Sebastiano, patrono del Corpo. Cerimonia anche a Montenero di Bisaccia per i Comuni del Basso Molise I DETTAGLI - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.