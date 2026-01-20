In occasione della Giornata della Polizia locale, Regione Lombardia ha riconosciuto l’impegno di tre operatori della Polizia locale di Limbiate, premiandoli per il loro servizio. L’evento sottolinea l’importanza delle attività svolte sul territorio e il ruolo fondamentale delle forze di sicurezza nella tutela della comunità locale. La cerimonia evidenzia l’eccellenza e la dedizione dei professionisti coinvolti.

© Ilnotiziario.net - San Sebastiano: 3 operatori della Polizia locale di Limbiate premiati da Regione Lombardia

Festa di San Sebastiano, Leccese: “La riforma della Polizia locale non è più rinviabile”Durante le celebrazioni per San Sebastiano, il sindaco di Bari Vito Leccese ha sottolineato l’urgenza di riformare la Polizia locale.

Ortona ospita la Festa regionale della polizia locale: riconoscimenti e cerimonie in onore di San SebastianoIl 20 gennaio, a Ortona, si terrà la seconda edizione della Festa regionale della polizia locale, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono del corpo.

Argomenti discussi: San Sebastiano: la Polizia Provinciale MB rafforza la presenza sul territorio e fa il bilancio dell’anno; Sora celebra san Sebastiano, patrono della Polizia locale; Un programma ricco per San Sebastiano.

San Sebastiano, patrono della Polizia Locale Domani 20 gennaio, Capurso celebra San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, con un pomeriggio di iniziative che vedrà insieme istituzioni, operatori della sicurezza e comunità. Un momento importante pe facebook