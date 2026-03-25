politecnico di milano tra i migliori atenei globali per insegnamento per qs world university

Il Politecnico di Milano si colloca tra le università di livello internazionale nella classifica Qs World University Rankings by Subject 2026. La nuova edizione del rapporto valuta l’eccellenza nell’ambito dell’insegnamento, confermando la posizione di rilievo dell’ateneo nel panorama globale. La classifica si basa su diversi parametri che riguardano l’offerta formativa e la reputazione accademica.

Il Politecnico di Milano si conferma tra le eccellenze accademiche mondiali nella nuova edizione del Qs World University Rankings by Subject 2026. L’ateneo milanese si classifica entro le prime 10 posizioni per molti dipartimenti rafforzando il ruolo di riferimento nella formazione e ricerca tecnica e scientifica. Sottoporsi a valutazione per rientrare in queste classifiche non è solo una questione di prestigio. Gli atenei vi prendono parte per aumentare la propria visibilità internazionale, il che significa attrarre studenti e ricercatori da tutto il mondo e consolidare collaborazioni con imprese e istituzioni. Come si sono classificati i dipartimenti del Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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