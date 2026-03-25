L'ultima volta che l’Italia ha disputato una partita ufficiale in una competizione mondiale risale a diversi anni fa, prima che il calciatore attuale avesse compiuto 9 anni. Attualmente, la nazionale italiana si trova impegnata nei playoff del Mondiale, con il giocatore Pio Esposito tra i protagonisti. La squadra si prepara alle sfide decisive in un torneo ancora aperto.

L’ultima volta che l’Italia giocava una partita ufficiale di un Mondiale, Francesco Pio Esposito doveva ancora compiere 9 anni. Era il 24 giugno del 2014, quattro giorni prima del compleanno dell’attaccante nato a Castellammare di Stabia nel 2005. Per lui, come per tutti i bambini della sua generazione e di quelle a seguire il Mondiale di calcio è sempre stata una manifestazione senza l’Italia. Ma domani potrebbe essere proprio Pio a cambiare la storia, anzi a riscriverne una pagina tutta nuova: finalmente felice e a tinte azzurre. Il personaggio Pio è un ragazzo grande e grosso, molto più grande e molto più grosso di quelli della sua età. A giugno compirà 21 anni: l’augurio principale che si è fatto oramai da qualche mese è quello di poter spegnere le candeline all’interno del ritiro americano con i suoi compagni di Nazionale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Playoff Mondiali: l'Italia nelle mani di Pio

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