Cosa deve fare l' Italia per qualificarsi ai Mondiali

Ci siamo messi nei guai da soli e adesso, da soli, dovremo tirarcene fuori. Il destino dell'Italia per la terza volta consecutiva passa dai playoff, quelli che, speriamo, a 12 anni dall'ultima volta (Brasile 2014) potrebbero spalancarci le porte dei Mondiali di calcio 2026. Colpa del nostro secondo posto nel girone di qualificazione, letteralmente dominato dalla Norvegia, che ha chiuso a punteggio pieno. Con la ciliegina di essere venuti a vincere a San Siro 4-1 la gara di ritorno, dopo averci battuti 3-0 in casa loro. E adesso ci tocca vivere una settimana con il cuore in gola, dovendo prima superare la semifinale e, in caso di vittoria, la finale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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