Come funzionano i playoff per i Mondiali 2026 e cosa deve fare l'Italia per qualificarsi

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia deve vincere due partite per andare ai Mondiali 2026: la semifinale in casa contro l'Irlanda del Nord, la finale in trasferta contro Galles o Bosnia Erzegovina. In caso di qualificazione gli Azzurri sanno già in quale girone di Coppa del Mondo sono inseriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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