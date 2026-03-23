L’ Italia di Gennaro Gattuso si gioca il tutto per tutto a Bergamo nella semifinale playoff contro l’ Irlanda del Nord, con l’imperativo categorico di scacciare i fantasmi di una storia recente (e lontana) che evoca solo amarezza. Se i precedenti sorridono agli Azzurri (7 vittorie su 11 incontri), la memoria corre inevitabilmente al 15 gennaio 1958, quando la sconfitta di Belfast sancì la prima storica esclusione mondiale dell’Italia. Oggi, dopo i fallimenti del 2017 e 2022, la Nazionale cerca il riscatto per evitare un filotto di tre assenze consecutive che avrebbe del catastrofico. Il peso dell’attacco, orfano di Chiesa, ricade sulle spalle di Francesco Pio Esposito. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Italia-Irlanda del Nord: Gattuso tra il record di Esposito e l’incubo 1958

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