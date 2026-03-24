Referendum sulla giustizia | per il Sì quasi un plebiscito a Platì Sinopoli e San Luca

Il referendum sulla riforma del sistema Giustizia ha visto risultati diversi tra le varie regioni italiane. In alcune aree si è registrato un forte sostegno al Sì, con percentuali che si aggirano oltre il cinquanta per cento. In particolare, nella provincia di Reggio Calabria, il risultato ha mostrato una preferenza per il Sì, con il 53,09% dei voti espressi.

A Gerace, comune di residenza dell'attuale procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, ha prevalso nettamente il No con il 67,38% A Platì è stato quasi un plebiscito per il Sì che ha raggiunto l'89,63%. E ancora, a Sinopoli i favorevoli alla riforma hanno ottenuto l'85,61%, a San Luca l'82,39%, ad Africo il 78,70% e a Sant'Eufemia il 77,87%. A Gerace, comune di residenza dell'attuale procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, ha prevalso nettamente il No con il 67,38%. "La vittoria del No al referendum - ha affermato il procuratore reggino - rappresenta un segnale forte e chiaro: la società civile è viva, attenta e pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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