Non si distinguono solamente per essere tra i Comuni con il più alto numero di scioglimenti per infiltrazioni mafiose: ma oggi registrano anche per il trionfo alle urne del Sì al referendum sulla giustizia, dato in controtendenza non solo rispetto a quello nazionale ma anche guardando ai risultati regionali. Parliamo di Platì e San Luca, Comuni dell’ Aspromonte in provincia di Reggio Calabria tristemente noti per l’alto tasso di presenza della ‘ndrangheta. Qui il voto a favore della riforma voluta dal governo di Giorgia Meloni raggiunge livelli record. A San Luca il Sì si attesta al 82,39% contro il 17,61% dei No: 758 voti contro 162. A Platì il risultato è addirittura superiore: il Sì, infatti, sfiora il 90% delle preferenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il Sì trionfa nei Comuni a più alto tasso di presenza di ‘ndrangheta: a Platì e San Luca sfiora il 90%

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