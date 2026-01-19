Mobilità e piste ciclabili l' appello di Fiab | Serve sicurezza e continuità per pedoni e ciclisti

Fiab Messina Ciclabile sottolinea l’importanza di una pianificazione integrata per la mobilità urbana, con particolare attenzione alla sicurezza e alla continuità delle piste ciclabili e delle aree pedonali. In una lettera aperta, l’associazione invita a superare interventi isolati, promuovendo una visione complessiva che favorisca la mobilità sostenibile e il benessere della città. Un approccio che mira a creare un ambiente urbano più accessibile e sicuro per tutti i cittadini.

Messina torna a discutere di piste ciclabili e mobilità urbana. A intervenire è Fiab Messina Ciclabile, che con una lettera aperta invita a guardare oltre i singoli interventi e a costruire una visione complessiva per la città. Lo spunto è dato in seguito all’inizio dei lavori in strada San.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Gentili anche in auto: "Serve più rispetto per pedoni e ciclisti"

Modena ha recentemente celebrato la seconda Marcia per la Pace, un momento di incontro tra cittadini, associazioni e volontari per promuovere i valori di non violenza e solidarietà. In un contesto di crescente attenzione alla sicurezza stradale, è importante riflettere su comportamenti rispettosi anche in auto, pedoni e ciclisti meritano attenzione e rispetto per una convivenza più sicura e civile.

Dal tema piste ciclabili all’industria: Spoke 5 di Most guarda al futuro della mobilità. Malighetti: “Un unicum in Italia”

Il progetto Spoke 5 di Most, guidato da Paolo Malighetti, rappresenta un esempio innovativo di mobilità sostenibile in Italia. Focalizzato su piste ciclabili e veicoli leggeri, si distingue per l’approccio unico nel panorama nazionale, coinvolgendo diverse realtà locali e contribuendo allo sviluppo di soluzioni avanzate per un futuro più sostenibile.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Circuito di riscaldamento a secco e con palla con esercizi di conduzione, mobilità e andature. - facebook.com facebook