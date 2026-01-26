Pietrelcina Scocca | Chiediamo al Comune di aderire alla Rottamazione delle cartelle

Pietrelcina, Scocca invita il Comune a partecipare alla Rottamazione delle cartelle, prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Questa misura, nota come Rottamazione Quinquies, permette di sanare i tributi locali in scadenza, offrendo un'opportunità concreta a famiglie, imprese e all’Ente municipale. La proposta mira a favorire una gestione più equilibrata dei debiti fiscali, contribuendo a una maggiore stabilità economica per la comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti “Pochi né parlando, ma la Legge di Bilancio 2026 offre la possibilità di aderire alla cosiddetta Rottamazione Quinquies anche per i tributi locali, un’opportunità concreta per famiglie, imprese e per lo stesso Ente comunale”. È quanto afferma Alessio Ermenegildo Scocca, capogruppo di minoranza al Consiglio comunale di Pietrelcina, che fa sapere di aver depositato un’istanza formale e ufficiale della Minoranza per sollecitare l’adesione del Comune di Pietrelcina alla misura. “La Rottamazione Quinquies – spiega Scocca – consente ai cittadini di regolarizzare anche i tributi comunali arretrati, come IMU e TARI, pagando il dovuto senza sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzare fino a 54 rate gli importi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali sarà attiva dal 2026, con l’obiettivo di offrire ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la posizione con il Fisco.

