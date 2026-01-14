Rottamazione quinquies mozione dell’opposizione a Racalmuto | Valutare l’adesione e riferire in Consiglio

Una mozione dell’opposizione, presentata al presidente del Consiglio comunale di Racalmuto, Carmelo Falco, invita l’amministrazione a valutare l’adesione alla rottamazione quinquies. La proposta mira a una discussione trasparente in Consiglio, affinché l’ente possa considerare eventuali benefici e comunicare le decisioni ai cittadini. La mozione rappresenta un passo importante nel dialogo tra amministrazione e opposizione, nell’interesse della comunità locale.

Una mozione per sollecitare l'adesione del Comune di Racalmuto alla rottamazione quinquies è stata presentata al presidente del Consiglio comunale Carmelo Falco. L'atto richiama la misura introdotta dal governo nazionale che consente la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della.

