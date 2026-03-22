L’opposizione critica il sindaco, accusandolo di vantarsi di risultati sulla sicurezza cittadina che, secondo loro, non avrebbe sostenuto o desiderato. Viene sottolineato che Del Rosso nega l’esistenza di problemi nella zona rossa, ma si attribuisce comunque i meriti per alcune soluzioni adottate. La polemica si concentra sulle presunte contraddizioni tra le dichiarazioni e le azioni del primo cittadino.

"Il sindaco Claudio Del Rosso è nella buffa posizione di chi nega che esista un problema sicurezza in città e poi si prende i meriti per soluzioni a cui lui stesso era contrario". I consiglieri di minoranza Alessandro Sartoni (Fdi), e Luca Baroncini e Karim Toncelli, (Lega), attaccano l’amministrazione per la presa di posizione favorevole a un possibile rinnovo della zona rossa da parte del prefetto Angelo Gallo Carrabba in vista della scadenza fissata a fine aprile. "Prendiamo atto con piacere – dicono gli esponenti dell’opposizione – della comunicazione dell’ufficio di governo del territorio circa i numeri positivi e l’efficacia dell’aver istituito una zona rossa nell’area tra la stazione centrale e piazza XX settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zona rossa, l’opposizione attacca: "Del Rosso si prende dei meriti per soluzioni che non voleva"

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