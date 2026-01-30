Roma debutto europeo per Della Rocca | Un sogno che si avvera

Una notte speciale per Mattia Della Rocca. Nel finale della partita tra Panathinaikos e Roma, l’attaccante classe 2006 ha fatto il suo debutto tra i professionisti con la maglia giallorossa. Un momento che lui stesso ha descritto come un sogno che si avvera. La gara si è chiusa con i tifosi che hanno applaudito il giovane, che ora sogna di continuare a crescere in una squadra che punta molto su di lui.

Notte da ricordare per Mattia Della Rocca. Nel finale di Panathinaikos – Roma, ultima gara della fase campionato di Europa League, il classe 2006 ha fatto il suo debutto tra i professionisti con la maglia giallorossa. A poche ore dall'esordio, Della Rocca ha affidato ai social il suo messaggio: «29.01.2026 una data indimenticabile. Il sogno di esordire con la Roma si è avverato. Averlo fatto con questi colori è un privilegio: per un romano come me è qualcosa di indescrivibile». Poi il ringraziamento alla famiglia e la promessa: «Grato e orgoglioso di indossare e onorare questa maglia. Forza Roma sempre».

