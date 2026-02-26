Pugno duro contro la pesca illegale | raffica di sequestri e multe per 17mile euro

Le autorità hanno intensificato le operazioni contro la pesca illegale lungo le coste salentine, portando a numerosi sequestri e sanzioni economiche significative. Durante i controlli, sono stati individuati e fermati numerosi veicoli e attrezzature utilizzate senza autorizzazione. Le operazioni mirano a prevenire il bracconaggio ittico e a tutelare le risorse marine della zona.

OTRANTO – La lotta al bracconaggio ittico lungo le coste salentine non conosce sosta, come dimostrato dai recenti e intensi interventi condotti dai militari dell’Ufficio circondariale marittimo della guardia costiera di Otranto.In un’operazione mirata alla vigilanza costiera nel comune di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Controlli di Natale nei mercati contro la pesca illegale e lavoro nero: al Sant'Orsola multe e sequestriImportante operazione congiunta di Capitaneria di Porto, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e il Dipartimento di Prevenzione Veterinario... Pesca illegale e gamberi rossi non tracciati: controlli e sequestri della guardia costieraL’attività dei militari della capitaneria lungo il litorale adriatico ha consentito di sanzionare due pescatori sportivi e una pescheria. Temi più discussi: Trastevere, pugno duro contro la mala movida: petardi tra la folla e droga tra i vicoli; Ex Bel Sit, pugno duro del commissario. Dieci giorni per la messa in sicurezza; Venaria, pugno duro contro i locali irregolari sanzioni per 11mila euro e chiusura; Falconara, pugno duro contro i furbetti dei rifiuti: incastrati dalle telecamere, c'è chi lancia il sacchetto dal balcone. Rissa in centro a Oristano, identificati 18 giovani, denunciati ed emesse nei loro confronti misure di prevenzioneRissa in centro a Oristano, identificati 18 giovani, denunciati ed emesse nei loro confronti misure di prevenzione. Notte di follia nel cuore di Oristano: il pugno duro della Questura contro la ... vistanet.it Centro Storico, non basta la repressione: in Prefettura il piano per riaccendere i vicoliTavolo in Prefettura con commercianti, CIV e residenti. Più luce nei caruggi, pugno duro sulle licenze e presidio costante contro il degrado: La sicurezza passa dal decoro. lavocedigenova.it "Comune usa pugno duro su pasti da casa, controlli genitori. Chiarezza su dimensioni dei refettori" #Benevento - facebook.com facebook Con il decreto Caivano +50% di minori in cella Pugno duro contro gli stranieri non accompagnati È aumentata la risposta penale, il sistema ha perso la sua vocazione educativa La giustizia ha tradito i ragazzi Rachele Stroppa e Sofia Antonelli di Antigone l’Un x.com