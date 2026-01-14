La Croce Rossa di Genova fa lezione nelle scuole per l’infanzia
I volontari della Croce Rossa Italiana di Genova svolgono attività educative nelle scuole dell'infanzia, promuovendo la cultura della sicurezza e del soccorso fin dai primi anni di vita. Recentemente, sono stati invitati dalla scuola San Luigi di Salita di Carbonara per introdurre i bambini ai concetti di base del primo soccorso, in un percorso che mira a sensibilizzare e preparare i più piccoli in modo semplice e rispettoso.
I volontari della Croce Rossa Italiana di Genova tengono lezione nella scuola dell'infanzia: "Non è mai troppo presto per imparare a soccorrere - raccontano con un pizzico di emozione -, abbiamo accolto con gioia l’invito della scuola dell’infanzia San Luigi di Salita di Carbonara per far. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
