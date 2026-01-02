Pet therapy nelle case di riposo gestite dalla cooperativa | cani carezze e sorrisi per il benessere degli anziani

La cooperativa sociale Il Cigno ha concluso il programma di Pet therapy nelle sue case di riposo in provincia di Rimini e Forlì-Cesena. L'iniziativa ha coinvolto cani e anziani, promuovendo momenti di cura e interazione che contribuiscono al benessere e alla qualità della vita degli ospiti. La presenza degli animali ha favorito un ambiente più sereno e accogliente, rafforzando il rapporto tra gli anziani e il loro contesto di vita.

Si è concluso il percorso di Pet therapy promosso dalla cooperativa sociale Il Cigno nelle proprie case residenze anziani in provincia di Rimini e di Forli-Cesena. Il progetto, articolato in sedici incontri, è stato realizzato in collaborazione con un’associazione di professionisti che lavorano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Oltre 3 mila euro per la Pet Therapy: un aiuto concreto al benessere degli anziani di Castelfranco Emilia Leggi anche: Anziani, venti posti in più nelle case di riposo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pet Therapy nelle Case Residenze Anziani de Il Cigno: cani, carezze e sorrisi per il benessere degli ospiti; Cani per pet therapy: le 5 razze migliori; Quartu, i cani nelle case di riposo sono un successo: La pet therapy utile per gli anziani; COCO/ZERBY/PASQUALINO – IL CANE DELL’OSPEDALE “FUCITO” E’ MORTO COME UN ANGELO IN QUESTI GIORNI DI NATALE A MERCATO SAN SEVERINO (SA) -. I cagnoloni della casa di riposo. Pet therapy alla Sant’Andrea - Strappa un sorriso, regala un sollievo quando si sta attraversando un momento difficile, restituisce la voglia di mettersi in moto quando la pigrizia prende il ... ilgiorno.it Natale speciale,. Pet therapy nella casa di riposo - Dopo la pandemia, in questo ultimo anno si è tornati alla normalità cercando di introdurre all’interno della struttura della Casa di Riposo di Savignano, a cura della cooperativa L’Aquilone, attività ... ilrestodelcarlino.it Pet therapy alla casa di riposo Aiuto nei percorsi riabilitativi - Nei giorni scorsi, si è svolta all’interno della casa di riposo "Rosina Gervasi" di Porto Recanati, che è gestita dalla diocesi di Macerata attraverso la Fondazione Vaticano II, la prima seduta di ... ilrestodelcarlino.it #scienze e #natura Con il termine pet therapy si fa riferimento alla pratica terapeutica dove vengono impiegati gli animali domestici per procurare del benessere psicofisico alla persona che ne viene in contatto e che grazie ad essi riesce a migliorare la quali - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.