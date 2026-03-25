Peste suina svolta in Lombardia | decine di comuni escono dalle restrizioni

In Lombardia, numerosi comuni sono stati rimossi dalle aree soggette a restrizioni per la Peste Suina Africana, secondo quanto comunicato dalla regione. La decisione riguarda specifiche zone che fino a poco tempo fa erano sotto controlli rigorosi a causa della diffusione del virus. La regione ha annunciato ufficialmente questa modifica, che interessa diverse aree nel territorio.

Regione Lombardia annuncia con soddisfazione il declassamento delle aree soggette a restrizione per la Peste Suina Africana (PSA). Un risultato di grande rilievo ottenuto grazie all’efficacia delle misure attuate e alla solidità del modello di governance regionale. Lo annunciano gli assessori Guido Bertolaso (Welfare) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste), dando notizia del voto sancito oggi dalla Commissione europea. La situazione di Pavia riflette la storia epidemiologica più complessa della provincia, che aveva comportato un’ampia zonizzazione. Dei 186 comuni precedentemente coinvolti, 77 vengono oggi riconosciuti come zona libera, mentre 53 passano in Zona di Restrizione 1. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Peste suina, svolta in Lombardia: decine di comuni escono dalle restrizioni Articoli correlati Peste suina africana, la Lombardia vede la luce: declassate le aree soggette a restrizioneMilano, 24 marzo 2026 – Si allentano ulteriormente in tutta la Lombardia le misure di restrizione per la Peste Suina Africana. Peste suina africana: salgono i casi in LiguriaSecondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato all’8 marzo 2026, sono... Aggiornamenti e notizie su Peste suina Discussioni sull' argomento Peste suina, svolta in Lombardia: decine di comuni escono dalle restrizioni; Peste suina in Liguria: primo caso assoluto di positività a Bolano. Peste suina, svolta in Lombardia: decine di comuni escono dalle restrizioniNel territorio della Città Metropolitana di Milano, tutti gli 82 comuni precedentemente inclusi nella zona di restrizione vengono ora complessivamente riconosciuti come zona libera, certificando ... quicomo.it Peste suina africana, la Lombardia vede la luce: declassate le aree soggette a restrizioneNuovo miglioramento del quadro sanitario. Restano sotto osservazione il Comune di San Rocco al Porto nel Lodigiano (per i casi registrati nell’attigua provincia di Piacenza) e l’Oltrepò Pavese. msn.com Peste Suina Africana, ridefinita la mappa del rischio: più comuni lombardi tornano zona libera - facebook.com facebook La revoca delle restrizioni legate alla Peste suina africana in diversi territori di Lombardia e Piemonte è risultato del nostro lavoro con il governo, autorità all’emergenza e commissario Vahrelyi x.com