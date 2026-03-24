Peste suina africana la Lombardia vede la luce | declassate le aree soggette a restrizione

Da ilgiorno.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia, le aree colpite dalla Peste Suina Africana sono state declassate, portando a un allentamento delle restrizioni. La decisione è stata comunicata oggi, e riguarda tutte le zone precedentemente soggette a misure di limitazione. La riduzione delle restrizioni si applica su tutto il territorio regionale, secondo quanto annunciato dalle autorità competenti.

Milano, 24 marzo 2026 – Si allentano ulteriormente in tutta la Lombardia le misure di restrizione per la Peste Suina Africana. Se non si può parlare di emergenza del tutto sfumata, quindi, è vero che si può guardare con maggior ottimismo a una situazione che, qualche mese fa, sembrava rappresentare una minaccia davvero importante per il sistema suinicolo lombardo e le aziende a esso collegate.  A “promuovere” il lavoro condotto dalla Regione, dalle istituzioni sanitarie lombarde e – ovviamente – dagli allevatori è la Commissione europea, che ha sentenziato attraverso un voto condiviso il declassamento delle aree soggette a restrizione per PSA. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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