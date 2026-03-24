Peste suina africana la Lombardia vede la luce | declassate le aree soggette a restrizione

In Lombardia, le aree colpite dalla Peste Suina Africana sono state declassate, portando a un allentamento delle restrizioni. La decisione è stata comunicata oggi, e riguarda tutte le zone precedentemente soggette a misure di limitazione. La riduzione delle restrizioni si applica su tutto il territorio regionale, secondo quanto annunciato dalle autorità competenti.

Milano, 24 marzo 2026 – Si allentano ulteriormente in tutta la Lombardia le misure di restrizione per la Peste Suina Africana. Se non si può parlare di emergenza del tutto sfumata, quindi, è vero che si può guardare con maggior ottimismo a una situazione che, qualche mese fa, sembrava rappresentare una minaccia davvero importante per il sistema suinicolo lombardo e le aziende a esso collegate. A “promuovere” il lavoro condotto dalla Regione, dalle istituzioni sanitarie lombarde e – ovviamente – dagli allevatori è la Commissione europea, che ha sentenziato attraverso un voto condiviso il declassamento delle aree soggette a restrizione per PSA. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Peste suina africana, la Lombardia vede la luce: declassate le aree soggette a restrizione Articoli correlati Peste suina africana, prorogata la scadenza per richiedere i contributi a contrasto dell'epidemiaLa Regione ha prorogato al 3 aprile 2026 il termine per la presentazione delle domande di sostegno relative agli investimenti negli allevamenti... Peste suina africana: salgono i casi in LiguriaSecondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato all’8 marzo 2026, sono... Contenuti e approfondimenti su Peste suina Temi più discussi: Peste suina africana, nessun nuovo caso in terra piemontese; I CONTROLLI PER LA PSA – IN LIGURIA DUE NUOVI POSITIVI TRA I CINGHIALI, NESSUNO IN PIEMONTE; Peste suina africana e gestione del cinghiale: a Brescia una giornata di studio tra teoria e pratica; peste suina africana. Peste suina africana, la Lombardia vede la luce: declassate le aree soggette a restrizioneNuovo miglioramento del quadro sanitario. Restano sotto osservazione il Comune di San Rocco al Porto nel Lodigiano (per i casi registrati nell’attigua provincia di Piacenza) e l’Oltrepò Pavese. ilgiorno.it Peste suina: quattro nuovi positivi in LiguriaIn Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 803 casi. (ANSA) ... ansa.it Peste suina: quattro nuovi positivi in Liguria x.com Emergenze epidemiche, approvato il nuovo Piano nazionale Dalla peste suina africana, all’afta epizootica passando per l’influenza aviaria ad alta patogenicità fino alla febbre della Valle del Rift e al vaiolo ovino e caprino, sono queste alcune delle principali - facebook.com facebook