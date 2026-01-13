Trasporti | pubblicata la graduatoria definitiva per il rilascio di nuove licenze taxi

Il Comune di Pisa ha pubblicato la graduatoria definitiva per il rilascio di nuove licenze taxi, a seguito del concorso pubblico straordinario. Con questa decisione, si avviano le procedure per l’assegnazione delle licenze ai candidati risultati idonei, contribuendo a regulare e migliorare il servizio di trasporto pubblico locale.

Pisa, 13 gennaio 2026 – Il Comune di Pisa ha approvato la graduatoria definitiva del concorso pubblico straordinario per il rilascio di nuove licenze taxi, avviando le procedure per la successiva assegnazione delle licenze ai candidati risultati idonei. Il provvedimento fa seguito a un iter amministrativo lungo e complesso, segnato altresì dalla presentazione di alcuni ricorsi al TAR della Toscana ad oggi ancora pendenti. “L’amministrazione comunale - dichiara l’assessore al commercio Paolo Pesciatini - ha ritenuto doveroso procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva e all’avvio dell’assegnazione delle licenze taxi alla luce di diversi elementi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

