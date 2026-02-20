Differenziata A Castel del Piano e San Sisto estensione del Tris e organico porta a porta

Da lanazione.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale di Castel del Piano e San Sisto ha approvato l’estensione del sistema di raccolta differenziata “Tris” e l’introduzione del porta a porta per l’organico. La decisione nasce dall’esigenza di migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’uso dei cassonetti tradizionali. A partire dalla prossima settimana, i cittadini riceveranno nuove istruzioni sui giorni di raccolta e sui contenitori dedicati. L’obiettivo è aumentare la quantità di rifiuti riciclabili e limitare gli abbandoni selvaggi. La novità coinvolge circa 10.000 abitanti nelle due zone.

Estensione del modello domiciliare “Tris” e introduzione della raccolta dell’organico porta a porta: disco verde dalla Giuna comunale alla proposta che dà il via al progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nelle aree di Castel del Piano e San Sisto. "Con questo intervento uniformiamo il modello di servizio, miglioriamo la qualità della raccolta e prepariamo il terreno alla tariffazione puntuale grazie alla tracciabilità dei conferimenti", dichiara l’assessore all’ambiente, David Grohmann. I punti chiave del progetto consisteranno nell’estensione del modello domiciliare “Tris” (secco residuo, cartacartone, plasticametalli) a tutte le utenze oggi servite da contenitori stradali da 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

differenziata a castel del piano e san sisto estensione del tris e organico porta a porta
© Lanazione.it - Differenziata A Castel del Piano e San Sisto estensione del Tris e organico porta a porta

Rifiuti, raccolta differenziata a San Sisto e Castel del Piano: "Prossima tappa: la tariffa puntuale"L’assessore ai rifiuti annuncia che, grazie all’introduzione del nuovo sistema di raccolta a Ponte San Giovanni, si è quasi raggiunto il soglio del 75% di raccolta differenziata.

Leggi anche: Nuovo sistema di raccolta differenziata a S. Sisto e Castel del Piano. "Prossima tappa: la tariffa puntuale"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Differenziata A Castel del Piano e San Sisto estensione del Tris e organico porta a porta; Perugia, il Comune riorganizza la raccolta dei rifiuti: a Castel del Piano e San Sisto sistema tris e porta a porta; Rifiuti, a San Sisto e Castel del Piano tra due mesi arriva il porta a porta: le novità; Perugia, via libera alla nuova raccolta rifiuti a Castel del Piano e San Sisto.

Rifiuti, a San Sisto e Castel del Piano tra due mesi arriva il porta a porta: le novitàdi D.B. Due mesi per sostituire i kit, taggarli e rimuovere i cassonetti presenti; poi il nuovo sistema di raccolta differenziata «Tris» potrà partire anche per quelle utenze di Castel del Piano e San ... umbria24.it

Rifiuti, la tariffa puntuale si estende a Castel Guelfo e FontaneliceUna modalità che tiene conto, in bolletta, della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito dagli utenti. Un deciso incentivo alla raccolta differenziata anche perché, con la ... ilrestodelcarlino.it