bologna mano pesante del giudice sportivo su cambiaghi

Il giudice sportivo ha deciso una squalifica di due turni per Nicolò Cambiaghi, dopo il cartellino rosso ricevuto nella partita contro il Como. La decisione influisce sulla disponibilità dell’esterno offensivo per le prossime gare, in un momento importante della stagione. La sanzione evidenzia l’importanza delle decisioni disciplinari nel contesto competitivo e il rispetto delle regole nel calcio professionistico.

Bologna, 13 gennaio 2025 – Il rosso rimediato a Como costa caro a Nicolò Cambiaghi. Saranno due i turni di squalifica per l’esterno offensivo, croce e delizia nel pareggio del Sinigaglia. Dopo il gol infatti è arrivato il cartellino rosso che ha lasciato in dieci gli uomini di Vincenzo Italiano, poi raggiunti in extremis dall’eurogol di Baturina. Un’ingenuità se vogliamo ma anche un fallo che ha fatto discutere tanto i moviolisti: prima il cartellino giallo dato sul campo da Abisso, poi trasformatosi in espulsione dopo che il fischietto siciliano è stato richiamato al VAR. Rosso diretto che ha punito la reazione del numero 28 rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

