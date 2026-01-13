Bologna mano pesante del giudice sportivo su Cambiaghi
Il giudice sportivo ha deciso una squalifica di due turni per Nicolò Cambiaghi, dopo il cartellino rosso ricevuto nella partita contro il Como. La decisione influisce sulla disponibilità dell’esterno offensivo per le prossime gare, in un momento importante della stagione. La sanzione evidenzia l’importanza delle decisioni disciplinari nel contesto competitivo e il rispetto delle regole nel calcio professionistico.
Bologna, 13 gennaio 2025 – Il rosso rimediato a Como costa caro a Nicolò Cambiaghi. Saranno due i turni di squalifica per l’esterno offensivo, croce e delizia nel pareggio del Sinigaglia. Dopo il gol infatti è arrivato il cartellino rosso che ha lasciato in dieci gli uomini di Vincenzo Italiano, poi raggiunti in extremis dall’eurogol di Baturina. Un’ingenuità se vogliamo ma anche un fallo che ha fatto discutere tanto i moviolisti: prima il cartellino giallo dato sul campo da Abisso, poi trasformatosi in espulsione dopo che il fischietto siciliano è stato richiamato al VAR. Rosso diretto che ha punito la reazione del numero 28 rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Giudice Sportivo Serie A: multe, squalifiche e diffidati. Mano pesante dopo la 18ª giornata, le decisioni ufficiali
Leggi anche: Espulsione Allegri, c’era grande attesa per la decisione del Giudice Sportivo: una sanzione pesante per il tecnico del Milan
Bologna, mano pesante del giudice sportivo su Cambiaghi - L’ala rossoblù è stata croce e delizia dei suoi nella gara giocata al Sinigaglia contro il Como. sport.quotidiano.net
Mano pesante del giudice sportivo: 3 turni di stop a Gaspar del Lecce, tutti gli squalificati - Il Giudice sportivo ha fermato per tre giornate il difensore del Lecce Gaspar e per un turno il compagno di squadra Banda, due giornate di stop invece per Cambiaghi del Bologna. msn.com
Bologna, sports judge cracks down on Cambiaghi - They will be due i turni di squalifica per l’esterno offensivo, croce e delizia nel pareggio del ... sport.quotidiano.net
Sabato prossimo vi aspetto a Bologna Teatro Duse ore 21.00 con il mio spettacolo Diario di un Trapezista. Al termine mi fermo con voi per due chiacchiere e stringervi la mano. Ci vediamo sabato 17 ore 21.00 Teatro Duse Bologna Biglietti https://www.ticket - facebook.com facebook
Ref Cam Bologna-Inter, #Chiffi dopo fallo di mano di #Bisseck: "Non l'ho visto, ho l'uomo davanti". E sul rigore di #Bonny... x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.