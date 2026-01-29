Squalifiche Mano pesante del giudice sportivo sulla Civitanovese e sul Tolentino

Il giudice sportivo ha preso decisioni dure contro Civitanovese e Tolentino. Entrambe le squadre hanno ricevuto squalifiche e multe dopo le partite recenti. Le sanzioni arrivano in un momento delicato per le due società, che ora devono fare i conti con le conseguenze delle loro azioni sul campo.

Mano pesante del giudice sportivo su Civitanovese e Tolentino. Ecco le decisioni del giudice sportivo. Eccellenza. Due gare: D'Ancora e Lorenzoni (Civitanovese), Tizi (Tolentino). Un turno: Bozzi e Labate (Fermignanese), Ciaramitaro (Trodica), Torelli (K Sport), Triana (Urbania). Squalificati fino al 25 febbraio gli allenatori Marinelli (Civitanovese) e Passarini (Tolentino) "per condotta - è la motivazione per entrambi - gravemente antisportiva nei confronti dell'allenatore avversario. A gioco fermo". Squalificato fino all'11 febbraio: Magi, tecnico del K Sport "Per aver rivolto alla panchina avversaria espressione gravemente irriguardosa".

