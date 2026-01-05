Assalto al bancomat con esplosivo nel Milanese | boato nella notte ladri in fuga

Nella notte, nel Milanese, si è verificato un assalto a un bancomat con l’uso di esplosivo. I ladri hanno fatto saltare in aria il distributore, riuscendo a prelevare denaro prima di fuggire. L’episodio evidenzia ancora una volta le sfide legate alla sicurezza degli sportelli automatici e all’attenzione delle forze dell’ordine.

Un furto ai danni di un bancomat avvenuto nella notte. I ladri hanno utilizzato un esplosivo per far saltare in aria il macchinario per il prelievo di denaro contante e si sono dati alla fuga. Il furto è avvenuto dopo le 2 della notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio nel Comune di Besate (hinterland sud ovest di Milano), allo sportello bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena in via IV. Quello di Bruino rappresenta infatti il sesto tentativo di assalto a un bancomat nel solo mese di dicembre nel Torinese.

Sant'Angelo dei Lombardi, assalto al bancomat con l'esplosivo - Il boato è stato così forte che ha svegliato i residenti di buona parte di Sant'Angelo dei Lombardi. ilmattino.it

Avellino. Nuovo assalto a un bancomat: torna la banda della “marmotta” Nuovo colpo in provincia di Avellino, dove la famigerata banda della “marmotta” ha messo a segno un altro assalto a uno sportello bancomat. Dopo l’episodio di giovedì scorso a Sant’An - facebook.com facebook

Fallito l'assalto al bancomat x.com

