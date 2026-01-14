Piazza Garibaldi | arrestato dalla Polizia di Stato un soggetto rintracciato grazie al geolocalizzatore degli auricolari

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo a Piazza Garibaldi, grazie alla funzione di geolocalizzazione degli auricolari rinvenuti nello zaino rubato. L’intervento ha permesso di individuare e fermare il soggetto, contribuendo alla sicurezza della zona. Questo episodio evidenzia l’efficacia delle tecnologie di localizzazione nella prevenzione e nel contrasto dei reati.

L’uomo è stato rintracciato grazie alla geolocalizzazione degli auricolari presenti nello zaino rubato.. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne di origine marocchina per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in corso Umberto I, all’angolo con piazza Garibaldi per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, mentre si trovava in via Agostino Depretis a scaricare del materiale da un furgone, aveva sorpreso un soggetto che si stava allontanando con il suo zaino, lasciato incustodito all’interno dell’automezzo; inoltre, ha aggiunto che era riuscito ad intercettare la posizione dello zaino poiché al suo interno vi era un paio di auricolari con la geolocalizzazione attiva. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

