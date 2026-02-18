Raffiche di vento e pericolo mareggiate allerta massima sul litorale
La Protezione Civile della Regione ha emesso un’allerta massima a causa di forti venti provenienti da sud-ovest e di onde alte che scuotono le coste. Le raffiche di vento raggiungono velocità elevate, mentre il mare si agita, creando condizioni pericolose lungo le zone più esposte. Le autorità invitano i cittadini a evitare spostamenti non necessari e a tenere alta l’attenzione. La situazione resta monitorata costantemente dal Centro Funzionale, che fornisce aggiornamenti continui sulla criticità. La vigilanza rimane alta fino a quando la perturbazione non si attenua.
L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 8 di domani mattina, giovedì 19 febbraio, fino alle 8 di dopodomani, venerdì 20 febbraio. La Protezione Civile ricorda ai Comuni “di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile”. Uguale sollecitazione arriva sul fronte del monitoraggio del “verde pubblico” e “delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Casertanews.it
Onde alte e forti raffiche di vento: massima attenzione per rischio idrogeologico e mareggiate. La Protezione civile della Calabria ha confermato l'allerta arancione per domani.
Raffiche di vento e mareggiate: diramata l'allerta meteo "arancione". Nella giornata di oggi, la Protezione Civile della Puglia ha lanciato un'allerta
Scatta una nuova allerta meteo in Campania per raffiche di vento e mare agitato. L'avviso della protezione civile è valido su tutto il territorio regionale dalle 8 di domani mattina (giovedì 19 febbraio) fino alle 8 di dopodomani (venerdì 20 febbraio).
Raffiche massime di vento previste da AROME e ICON-D2, per domani nell'Appennino settentrionale, in particolare nel versante Emiliano-Romagnolo.