Anche Ford chiude il 2025 con perdite importanti a causa delle strategie sull’elettrico ma non solo

Ford ha chiuso il 2025 con grosse perdite, tra svalutazioni sui veicoli elettrici e problemi nella catena di approvvigionamento. La casa automobilistica ha dovuto fare i conti anche con i dazi sull’alluminio, che hanno pesato sui costi. La strada verso l’elettrico si fa più difficile per Ford, che ora cerca soluzioni per contenere le perdite e rilanciare il business.

Detroit, 11 febbraio 2026 – Ford Motor Company ha chiuso il 2025 con perdite significative, aggravate da svalutazioni sui progetti relativi ai veicoli elettrici e da fattori esterni come i dazi sull'alluminio e problematiche nella catena di approvvigionamento. La società sta rispondendo con tagli ai costi, una revisione strategica del portafoglio prodotti e un nuovo su veicoli elettrici più economici, in un mercato automobilistico statunitense in profonda trasformazione. Il 2025 è stato un anno difficile per i grandi produttori automobilistici, come dimostra anche la recente perdita registrata da Honda.

