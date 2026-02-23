Auto finisce fuori strada Estratto dalle lamiere | ventenne gravissimo

Un giovane di vent’anni ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un albero e rimanendo gravemente ferito. La causa sembra essere stata una distrazione alla guida, legata al telefono che squillava ripetutamente. I soccorritori hanno impiegato oltre mezz’ora per estrarlo dalle lamiere e trasportarlo d’urgenza in ospedale. La scena si è svolta su una strada trafficata, dove si sono subito formate lunghe code di veicoli.

Il suo telefonino squillava insistentemente mentre i vigili del fuoco cercavano di liberarlo dalle lamiere contorte della sua auto. A chiamare era la madre, sempre più in ansia perché a quell’ora il figlio non era ancora rientrato a casa. Un ragazzo di 20 anni, residente a Bibbiano, ora è sospeso tra la vita e la morte dopo un violento incidente avvenuto nella notte a Montecavolo. Lo schianto si è consumato tra le 2.20 e le 2.50 lungo il rettilineo di via Palmiro Togliatti, in zona Orologia, quasi di fronte alla stazione di servizio Agip e allo store Sorelle Ramonda. Secondo una prima ricostruzione, la Peugeot 206 su cui viaggiava il giovane da solo ha improvvisamente perso aderenza, finendo fuori strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

