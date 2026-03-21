Sora 45enne ragusano orchestra una truffa con un' app di messaggistica | come ha agito denunciato

Un uomo di 45 anni residente nel ragusano è stato denunciato a Sora per aver commesso una truffa online. Secondo quanto accertato, avrebbe usato un'app di messaggistica per ingannare una vittima e ottenere denaro in modo illecito. La polizia ha notificato la denuncia e avviato le indagini per chiarire l'intera dinamica dei fatti.

È di una denuncia per truffa a Sora. Un 45enne, residente in provincia di Ragusa, è stato accusato di aver raggirato una persona attraverso una nota applicazione di messaggistica istantanea, inducendola a effettuare bonifici a suo favore. Le indagini della Polizia di Stato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora ha permesso di ricostruire i dettagli della vicenda. Gli inquirenti hanno raccolto elementi che hanno portato a delineare un quadro indiziario grave nei confronti del sospettato, un uomo di 45 anni residente nella provincia di Ragusa. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sora, 45enne ragusano orchestra una truffa con un'app di messaggistica: come ha agito, denunciato Articoli correlati WhatsApp sarà a pagamento oppure con la pubblicità, quanto può costare l'abbonamento all'app di messaggisticaMeta sta testando un abbonamento opzionale per WhatsApp che consentirà di rimuovere la pubblicità dalla sezione “aggiornamenti”. Messaggistica diretta su youtube ora disponibile in appQuesto approfondimento analizza l’evoluzione della messaggistica diretta all’interno dell’app YouTube, focalizzandosi sull’avvio di una fase di test...