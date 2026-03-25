Di Giacomo FSA CNPP-SPP | Bene le dimissioni di Delmastro ma da sole non sono sufficienti per rilanciare una nuova politica penitenziaria

Il commento di un rappresentante sindacale evidenzia che le recenti dimissioni di un dirigente ministeriale sono positive, ma non bastano a cambiare le politiche penitenziarie. La richiesta di interventi più approfonditi si basa sulla necessità di riforme strutturali nel settore carcerario, anche se non vengono fatte proposte specifiche. La discussione prosegue tra vari operatori del settore su come affrontare le criticità esistenti.

Di Giacomo (F.S.A. C.N.P.P.-S.PP.) – Bene le dimissioni di Delmastro, ma da sole non sono sufficienti per rilanciare una nuova politica penitenziaria “Le dimissioni di Andrea Delmastro liberano la Polizia Penitenziaria di una presenzasicuramente ingombrante che ha influito negativamente sulle politiche penitenziarie esull’andamento delle carceri italiane”. A sostenerlo è Aldo Di Giacomo con tutta la segreteriagenerale del C.N.P.P. e S.PP.: “in tempi non sospetti dal 2024 siamo stati l’unico sindacatodella polizia penitenziaria a chiedere le sue dimissioni per le gravi responsabilità nellafallimentare gestione del sistema carcerario. Apprendiamo con enorme soddisfazione ladecisione di dimettersi”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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