Perché la Russia cambia strategia nella guerra in Ucraina

La Russia ha modificato la propria strategia nel conflitto in Ucraina, adottando un approccio più aggressivo. Da diverse settimane, le forze russe intensificano le operazioni militari e aumentano il coinvolgimento in specifiche aree del territorio ucraino. Questa svolta si manifesta attraverso maggiori azioni offensive e un rafforzamento delle risorse impiegate sul campo. La nuova linea si inserisce in un quadro di continui mutamenti sul fronte della guerra.

Roma, 25 marzo 2026 – Fra i mille dubbi che pone questo ennesimo conflitto, c’è una certezza: per la Russia più dura meglio è. Fino al 28 febbraio, l’economia russa appariva prossima a una fase critica. La combinazione di sanzioni, isolamento finanziario e costi di guerra aveva compresso le entrate e reso il credito difficilmente accessibile. La necessità di collocare il petrolio a prezzi fortemente scontati segnalava una posizione negoziale indebolita, mentre l’ipotesi di una contrazione più marcata iniziava a circolare anche negli ambienti vicini al potere. In quel frangente, alcuni segnali lasciavano intravedere una possibile revisione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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