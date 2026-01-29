La misura della ferocia nella guerra tra Russia e Ucraina

Da internazionale.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra tra Russia e Ucraina continua a fare vittime. Secondo una nuova stima, quasi due milioni di militari sono stati uccisi, feriti o dispersi. Le perdite coinvolgono anche i civili, che pagano un prezzo alto con morti e distruzioni. La situazione resta grave e difficile da prevedere.

I militari russi morti, feriti e dispersi sarebbero finora 1,25 milioni. I decessi sarebbero 325mila, ovvero più del totale di tutte le guerre russe e sovietiche dal 1945 e 17 volte di più rispetto ai dieci anni di guerra sovietica in Afghanistan. Il calcolo è stato fatto dal think tank statunitense Center for Strategic and International Studies (Csis) sulla base di fonti accessibili e valutazioni occidentali e ucraine, dunque non è verificabile, ed è stato definito dal Cremlino “assolutamente non credibile”. Tuttavia, molti esperti militari considerano la stima affidabile. È facile capire perché Mosca smentisca queste cifre: i numeri indicano che le vittime russe sono il doppio rispetto a quelle ucraine, rispetto a un’avanzata sul campo modesta. 🔗 Leggi su Internazionale.it

la misura della ferocia nella guerra tra russia e ucraina

© Internazionale.it - La misura della ferocia nella guerra tra Russia e Ucraina

Approfondimenti su Russia Ucraina

La misura della ferocia della guerra tra Russia e Ucraina

La guerra tra Russia e Ucraina continua a mietere vittime.

Guerra in Ucraina: colloqui tra Usa e Russia ad Abu Dhabi, nella notte pioggia di missili su Kiev

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Cosa nasconde questa guerra tra Russia e Ucraina

Video Cosa nasconde questa guerra tra Russia e Ucraina?

Ultime notizie su Russia Ucraina

Argomenti discussi: Omicidio Mauro Sbetta: È stato ucciso con ferocia. I soldi hanno scatenato la violenza; Briatico celebra la Giornata della Memoria: studenti protagonisti nel ricordo dei marchesi Albani Bisogni e di Nicola Ventrice · ilvibonese.it; Aggressione ai carabinieri di Cuorgné: due feriti dopo una violenta lite in famiglia; Shoa: una invenzione l'unicità dell'olocausto - CULTURA - Home.

la misura della ferociaLa misura della ferocia della guerra tra Russia e UcrainaUna nuova stima parla di quasi due milioni di militari uccisi, feriti e dispersi. A cui si aggiungono le vittime civili. Ma Putin non è intenzionato a fermarsi Leggi ... internazionale.it

la misura della ferociaI randagi Billy e Bianca uccisi con ferocia e la misura della civiltàC’è un gesto che segna un confine. È la canna di un fucile infilata in bocca, il rumore secco di uno sparo, la violenza esercitata senza difesa possibile. La crudeltà abietta oltre ogni ragionevole du ... lagazzettadelmezzogiorno.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.