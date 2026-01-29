La guerra tra Russia e Ucraina continua a fare vittime. Secondo una nuova stima, quasi due milioni di militari sono stati uccisi, feriti o dispersi. Le perdite coinvolgono anche i civili, che pagano un prezzo alto con morti e distruzioni. La situazione resta grave e difficile da prevedere.

I militari russi morti, feriti e dispersi sarebbero finora 1,25 milioni. I decessi sarebbero 325mila, ovvero più del totale di tutte le guerre russe e sovietiche dal 1945 e 17 volte di più rispetto ai dieci anni di guerra sovietica in Afghanistan. Il calcolo è stato fatto dal think tank statunitense Center for Strategic and International Studies (Csis) sulla base di fonti accessibili e valutazioni occidentali e ucraine, dunque non è verificabile, ed è stato definito dal Cremlino “assolutamente non credibile”. Tuttavia, molti esperti militari considerano la stima affidabile. È facile capire perché Mosca smentisca queste cifre: i numeri indicano che le vittime russe sono il doppio rispetto a quelle ucraine, rispetto a un’avanzata sul campo modesta. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La misura della ferocia nella guerra tra Russia e Ucraina

Approfondimenti su Russia Ucraina

La guerra tra Russia e Ucraina continua a mietere vittime.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Cosa nasconde questa guerra tra Russia e Ucraina

Ultime notizie su Russia Ucraina

Argomenti discussi: Omicidio Mauro Sbetta: È stato ucciso con ferocia. I soldi hanno scatenato la violenza; Briatico celebra la Giornata della Memoria: studenti protagonisti nel ricordo dei marchesi Albani Bisogni e di Nicola Ventrice · ilvibonese.it; Aggressione ai carabinieri di Cuorgné: due feriti dopo una violenta lite in famiglia; Shoa: una invenzione l'unicità dell'olocausto - CULTURA - Home.

La misura della ferocia della guerra tra Russia e UcrainaUna nuova stima parla di quasi due milioni di militari uccisi, feriti e dispersi. A cui si aggiungono le vittime civili. Ma Putin non è intenzionato a fermarsi Leggi ... internazionale.it

I randagi Billy e Bianca uccisi con ferocia e la misura della civiltàC’è un gesto che segna un confine. È la canna di un fucile infilata in bocca, il rumore secco di uno sparo, la violenza esercitata senza difesa possibile. La crudeltà abietta oltre ogni ragionevole du ... lagazzettadelmezzogiorno.it

IL PENTAGONO HA PUBBLICATO UNA NUOVA STRATEGIA DI DIFESA NAZIONALE DEGLI STATI UNITI Principali punti chiave: La responsabilità per la risoluzione della crisi in Ucraina ricade in larga misura sull’Europa; La Russia è stata definita - facebook.com facebook