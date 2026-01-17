Roberto Vannacci e l’Ucraina | O si cambia strategia o si entra in guerra con la Russia

L’ex generale Roberto Vannacci ha espresso chiaramente la sua posizione sulla crisi ucraina, sostenendo che senza un cambio di strategia si rischia un coinvolgimento diretto con la Russia. Pur non considerandosi in dissenso con nessuno, ribadisce la propria coerenza, anche in un contesto politico in cui la Lega ha votato a favore delle armi all’Ucraina. La sua posizione invita a riflettere sulle scelte diplomatiche e militari in corso.

L'ex generale Roberto Vannacci non si sente in dissenso con nessuno: «Sono coerente con me stesso». Anche se la Lega in parlamento ha votato a favore delle armi all'Ucraina: «Non capisco dove sia la sorpresa. Ho sempre detto di essere contrario agli aiuti militari all'Ucraina. La guerra non ci ha portato nulla di buono, non la vogliono più nemmeno gli ucraini», dice oggi al Corriere della Sera l'eurodeputato e vicesegretario del Carroccio. E poi: «Non sono una pecora che risponde al fischio del pastore. Non sono addomesticabile». Vannacci e la pecora. Sull'Ucraina, dice, «non cerco il consenso facile o di chi vorrebbe il pensiero unico.

