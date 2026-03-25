Perché il PIL non basta per misurare davvero il benessere di un Paese
Il prodotto interno lordo viene spesso citato come indicatore principale della salute economica di un paese, con variazioni che vengono interpretate come segnali positivi o negativi. Tuttavia, questa metrica misura esclusivamente la produzione di beni e servizi, senza considerare aspetti come la distribuzione della ricchezza, la qualità della vita o il benessere sociale. Di conseguenza, può fornire un quadro incompleto della realtà di un territorio.
Quando sentiamo al telegiornale che “il PIL è cresciuto dell’1,2%” oppure che “il PIL è in calo”, percepiamo la notizia quasi automaticamente come buona o cattiva. Il Prodotto Interno Lordo è diventato il termometro con cui politici, media e opinione pubblica misurano la salute economica di un Paese. Ma come indicatore sintetico, il PIL ha dei limiti importanti che è fondamentale comprendere. Che cos’è il PIL e come si calcola. Il PIL, o Prodotto Interno Lordo, è il valore totale di tutti i beni e servizi finali prodotti all’interno di uno Stato in un determinato anno. Per capire concretamente come funziona, immaginiamo un’economia ipersemplificata: se in un anno vengono prodotte e vendute 10 sedie da 10 euro, 5 smartphone da 200 euro e vengono erogate 20 sedute di psicoterapia da 60 euro ciascuna, il PIL di quell’economia sarà pari a 2. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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