Ancelotti ha commentato che in Brasile, quando la Nazionale scende in campo, l’intero Paese si ferma. Ha anche parlato del Real Madrid, affermando che basta poco perché la chimica della squadra cambi. Durante un’intervista a Radio Marca, il tecnico ha condiviso alcune riflessioni sul Mondiale che il Brasile dovrà disputare questa estate e sul suo passato con il club spagnolo.

Carlo Ancelotti, intervistato a Radio Marca, ha parlato del Mondiale che dovrà affrontare quest’estate con il Brasile e del Real Madrid, suo ex club. L’intervista ad Ancelotti. Uno lascia il Madrid dopo aver vinto la Champions e poteva andare solo in Brasile. “ Sì, credo di sì. Non avevo l’idea di andare in un altro club dopo il Madrid. L’opportunità della Nazionale brasiliana è arrivata due anni fa e poi ho rinnovato con il Madrid, ma l’anno scorso abbiamo pensato che fosse il momento di andare via e ora sono contento “. E’ meno preoccupato ora? “ Sicuramente meno stressato, perché non ci sono molte partite, è più un lavoro di osservazione. Non bisogna preparare allenamenti tutti i giorni, è un lavoro diverso, con molta più calma, ma è un lavoro interessante e bisogna osservare i giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ancelotti: “In Brasile quando gioca la Nazionale si ferma tutto il Paese. Il Real Madrid? Basta poco perché cambi la chimica”

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