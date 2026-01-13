In viaggio con Dante | allo spazio teatro No' hma un percorso tra parola e musica lungo la Divina Commedia

In occasione della prima Domenica Speciale del 2026, lo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro propone un percorso tra parola e musica ispirato alla Divina Commedia di Dante. L’evento, in programma domenica 18 gennaio, offre un’occasione per esplorare i diversi linguaggi teatrali attraverso un’attenta lettura e interpretazione delle sue parti più significative. Un’occasione di approfondimento culturale aperta a tutti, in un contesto dedicato all’arte e alla poesia.

Domenica 18 gennaio 2026, lo Spazio Teatro No'hma Teresa Pomodoro presenta al pubblico la prima Domenica Speciale del 2026, dedicata a tutti i linguaggi del teatro. A salire sul palco sarà la compagnia italiana Tangram Teatro, con uno spettacolo dedicato al viaggio per eccellenza della.

