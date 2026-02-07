Ucraina per Zelensky gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno 2026 | cosa c' è di vero

Nei prossimi giorni, negli Stati Uniti, si terranno negoziati tra russi e ucraini. L'amministrazione Trump ha annunciato l'incontro, che potrebbe portare a sviluppi importanti sulla guerra in Ucraina. Zelensky dice che gli Usa vogliono risolvere tutto entro giugno 2026, ma ancora non ci sono conferme ufficiali su questa data. La situazione resta tesa e gli occhi sono puntati su quello che succederà nei prossimi giorni.

Gli Stati Uniti vogliono porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina entro giugno 2026. Lo ha rivelato Volodymyr Zelensky, rilanciando i propositi di Kiev per una rapida conclusione del conflitto in opposizione al desiderio di Mosca di congelarne l'esito attuale. Conscio che i veri negoziati si svolgono sotto traccia tra le due potenze, presidente del Paese invaso ha poi ribadito che Washington "non dovrebbe fare accordi sull'Ucraina senza l'Ucraina". Pressati da questioni interne, gli americani hanno quindi stabilito un nuovo round di colloqui tra russi e ucraini per la prossima settimana in terra statunitense.

