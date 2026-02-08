Zelensky afferma che gli Stati Uniti puntano a mettere fine alla guerra in Ucraina entro giugno. Il presidente ucraino dice che gli Usa vogliono risolvere il conflitto rapidamente, mentre la Russia continua a preferire gli attacchi alla diplomazia. I dettagli su questa posizione sono ancora incerti, ma la data si avvicina e le tensioni restano alte.

Gli Stati Uniti vogliono la fine della guerra tra la Russia e l'Ucraina entro giugno. Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli Stati Uniti, ha aggiunto il leader di Kiev, non dovrebbero comunque fare accordi sull'Ucraina senza l'Ucraina. Zelensky, in una conversazione con i giornalisti, ha affermato che le delegazioni russa e ucraina saranno negli Stati Uniti la prossima settimana per ulteriori colloqui. Le due delegazioni sono state invitate a incontrarsi in formato bilaterale, ha sottolineato, affermando che l'incontro si terrà con tutta probabilità a Miami e che l'Ucraina ha confermato la sua partecipazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Zelensky: "Gli Usa vogliono la fine della guerra in Ucraina entro giugno". La Russia preferisce gli attacchi alla diplomazia

Approfondimenti su Zelensky Usa

Nei prossimi giorni, negli Stati Uniti, si terranno negoziati tra russi e ucraini.

Donald Trump ha fatto sapere di voler vedere la guerra in Ucraina finire entro giugno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

ZELENSKY NEL PANICO TOTALE #zelensky #ucraina #russia #guerraucraina

Ultime notizie su Zelensky Usa

Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news del 7 febbraio. Zelensky: Usa vogliono la fine della guerra entro giugno; Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno; Zelensky: gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno. Senza Starlink l'offensiva russa frena - Filorussi: Donna uccisa in un raid di droni ucraini vicino Zaporizhzhia; Zelensky: Gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno. Mosca e Kiev potrebbero incontrarsi a Miami.

Zelensky: Gli Usa vogliono la fine della guerra in Ucraina entro giugno. La Russia preferisce gli attacchi alla diplomaziaGli Stati Uniti vogliono la fine della guerra tra la Russia e l'Ucraina entro giugno . Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli Stati ... gazzettadelsud.it

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno' LIVE ... tg24.sky.it

Zelensky: «Usa vogliono la pace a giugno», ma Mosca continua la guerra del freddo x.com

Gli Stati Uniti "vogliono la fine della guerra entro giugno". Lo ha fatto sapere il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, annunciando... Leggi l'articolo #Zelensky facebook