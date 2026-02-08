Zelensky | Gli Usa vogliono la fine della guerra in Ucraina entro giugno La Russia preferisce gli attacchi alla diplomazia
Zelensky afferma che gli Stati Uniti puntano a mettere fine alla guerra in Ucraina entro giugno. Il presidente ucraino dice che gli Usa vogliono risolvere il conflitto rapidamente, mentre la Russia continua a preferire gli attacchi alla diplomazia. I dettagli su questa posizione sono ancora incerti, ma la data si avvicina e le tensioni restano alte.
Gli Stati Uniti vogliono la fine della guerra tra la Russia e l'Ucraina entro giugno. Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli Stati Uniti, ha aggiunto il leader di Kiev, non dovrebbero comunque fare accordi sull'Ucraina senza l'Ucraina. Zelensky, in una conversazione con i giornalisti, ha affermato che le delegazioni russa e ucraina saranno negli Stati Uniti la prossima settimana per ulteriori colloqui. Le due delegazioni sono state invitate a incontrarsi in formato bilaterale, ha sottolineato, affermando che l'incontro si terrà con tutta probabilità a Miami e che l'Ucraina ha confermato la sua partecipazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondimenti su Zelensky Usa
Ucraina, per Zelensky gli Usa "vogliono la fine della guerra entro giugno 2026": cosa c'è di vero
Nei prossimi giorni, negli Stati Uniti, si terranno negoziati tra russi e ucraini.
Ucraina, Trump vuole fine guerra entro giugno. Russia usa arma del freddo, Zelensky: “Terroristi”
Donald Trump ha fatto sapere di voler vedere la guerra in Ucraina finire entro giugno.
ZELENSKY NEL PANICO TOTALE #zelensky #ucraina #russia #guerraucraina
Ultime notizie su Zelensky Usa
Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news del 7 febbraio. Zelensky: Usa vogliono la fine della guerra entro giugno; Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno; Zelensky: gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno. Senza Starlink l'offensiva russa frena - Filorussi: Donna uccisa in un raid di droni ucraini vicino Zaporizhzhia; Zelensky: Gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno. Mosca e Kiev potrebbero incontrarsi a Miami.
Zelensky: Gli Usa vogliono la fine della guerra in Ucraina entro giugno. La Russia preferisce gli attacchi alla diplomaziaGli Stati Uniti vogliono la fine della guerra tra la Russia e l'Ucraina entro giugno . Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli Stati ... gazzettadelsud.it
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno' LIVE ... tg24.sky.it
Zelensky: «Usa vogliono la pace a giugno», ma Mosca continua la guerra del freddo x.com
Gli Stati Uniti "vogliono la fine della guerra entro giugno". Lo ha fatto sapere il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, annunciando... Leggi l'articolo #Zelensky facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.