Per il Sei festival La strada di Vinicio Capossela Un viaggio sulle orme di Ovunque proteggi

Al Sei festival di Lecce è stato presentato un percorso dedicato alla creazione di uno degli album più rappresentativi della musica d’autore italiana del nuovo millennio. L’evento ha ricostruito le tappe e le ispirazioni che hanno portato alla realizzazione dell’opera, seguendo le orme dell’artista e delle sue influenze. La manifestazione si inserisce nel contesto di un ciclo di incontri dedicati alla musica e alla cultura.

LECCE - Un percorso nella genesi di uno degli album più significativi della canzone d’autore italiana del nuovo millennio. Venerdì 27 marzo (ore 19 ingresso libero con calice di vino Garofano) nelle sale dell’Archivio Carmelo Bene del Convitto Palmieri di Lecce, la spring edition del SEI Festival prosegue con la presentazione del libro La strada di Vinicio Capossela. Un viaggio sulle orme di Ovunque proteggi del giornalista di Internazionale Giovanni Ansaldo (Nottetempo). Con il claim Venti a Sud Est, la manifestazione di Coolclub celebra la sua ventesima edizione raddoppiando per la prima volta il programma: una sessione primaverile, partita il 20 marzo e diffusa tra diversi spazi del capoluogo salentino, e una estiva che ospiterà, tra gli altri (e in attesa della line up completa), Litfiba, Fulminacci, Fat Dog, Lamante e Bull Brigade. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Per il Sei festival “La strada di Vinicio Capossela. Un viaggio sulle orme di Ovunque proteggi” Articoli correlati Vinicio Capossela a B.O.P. - Beats of Pompeii per i vent'anni di "Ovunque proteggi"Vinicio Capossela celebrerà i vent'anni del suo album "Ovunque proteggi" con un concerto straordinario nell'Anfiteatro del Parco Archeologico di... Pompei, la profezia di Vinicio Capossela: il 13 luglio l’evento speciale per i 20 anni di “Ovunque Proteggi”"> POMPEI – Il cartellone di Beats Of Pompeii 2026 si arricchisce di un nuovo, attesissimo capitolo. Contenuti e approfondimenti su Vinicio Capossela Temi più discussi: SEI Festival, al via a Lecce la Spring Edition: tre giorni tra musica, arte e nuove rotte sonore; Giovanni Ansaldo per SEI Festival - Eventi nel Salento - Lecce; Domenica 22 marzo la Spring Edition del SEI Festival di Coolclub con Sara Gioielli, Dimaggio e Santamarea; Il giornalista Giovanni Ansaldo presenta La strada di Vinicio Capossela. Per il Sei festival La strada di Vinicio Capossela. Un viaggio sulle orme di Ovunque proteggiLECCE - Un percorso nella genesi di uno degli album più significativi della canzone d’autore italiana del nuovo millennio. Venerdì 27 marzo (ore 19 | ingresso libero con calice di vino Garofano) nelle ... lecceprima.it Venerdì 27 marzo il giornalista Giovanni Ansaldo presenta La strada di Vinicio Capossela. Un viaggio sulle orme di Ovunque proteggi per Sei FestivalLECCE - Un percorso nella genesi di uno degli album più significativi della canzone d'autore italiana del nuovo millennio. Venerdì 27 marzo (ore 19:00 | ... corrieresalentino.it Tra gli ospiti del podcast Vinicio Capossela e Giobbe Covatta - facebook.com facebook