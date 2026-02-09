Vinicio Capossela a BOP - Beats of Pompeii per i vent' anni di Ovunque proteggi

Vinicio Capossela torna a suonare a Pompei, questa volta per festeggiare i vent’anni di

Vinicio Capossela celebrerà i vent'anni del suo album "Ovunque proteggi" con un concerto straordinario nell'Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. L'appuntamento, fissato per il 13 luglio 2026, segnerà il quattordicesimo evento di Beats Of Pompeii, la rassegna che fonde arte, storia e musica nel sito Unesco. "Ovunque proteggi", sesto lavoro in studio di Capossela, registrato nelle Officine Meccaniche di Mauro Pagani, segnò una svolta nella sua carriera, proiettandolo tra i massimi interpreti della musica italiana colta. Radicalmente diverso dal precedente "Canzoni a manovella", l'album spazia dal folk al rock, profondamente radicato nei suoni del Mediterraneo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Beats of Pompeii 2026 si prepara a ospitare un evento imperdibile: il concerto di Coez, che si esibirà l’11 luglio nell’Anfiteatro di Pompei.

