Pompei la profezia di Vinicio Capossela | il 13 luglio l’evento speciale per i 20 anni di Ovunque Proteggi

Pompei si prepara a un evento speciale. Il 13 luglio, Vinicio Capossela torna in città per celebrare i 20 anni di “Ovunque Proteggi”. L’appuntamento, inserito nel cartellone di Beats Of Pompeii 2026, promette di essere un momento unico, con la musica e la voce dell’artista che riempiranno le strade e le piazze, come già accaduto in passato. La città, ancora una volta, si prepara a vivere una serata all’insegna della musica e dell’emozione.

"> POMPEI – Il cartellone di Beats Of Pompeii 2026 si arricchisce di un nuovo, attesissimo capitolo. Il prossimo 13 luglio, l’Anfiteatro romano del Parco Archeologico ospiterà Vinicio Capossela per un concerto-evento unico: la celebrazione del ventennale di “Ovunque Proteggi”, album pietra miliare della discografia italiana. Un intervento “a cuore aperto” tra le rovine. Non una semplice operazione nostalgia, ma una “convocazione di prodigi”. Capossela torna alle radici di un disco nato dall’antichità per restituirlo al suo eco naturale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pompei, la profezia di Vinicio Capossela: il 13 luglio l’evento speciale per i 20 anni di “Ovunque Proteggi” Approfondimenti su Pompei Ogni volta Vinicio Capossela a B.O.P. - Beats of Pompeii per i vent'anni di "Ovunque proteggi" Vinicio Capossela torna a suonare a Pompei, questa volta per festeggiare i vent’anni di Vinicio Capossela è il quattordicesimo artista di B.O.P. – BEATS OF POMPEI 2026 Vinicio Capossela è il quattordicesimo artista confermato per questa edizione di B. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pompei Ogni volta Tra gli scavi di Pompei si ritorna a produrre vino (biologico)Dopo l’annuncio dello scorso anno, la presentazione ufficiale del progetto nato dalla collaborazione tra Feudi di San Gregorio e Parco archeologico. Sei ... repubblica.it La seconda vita di Pompei: la città fu rioccupata come una favela dopo l'eruzione del 79Nuove prove suggeriscono che Pompei fu rioccupata dopo la devastante eruzione del 79 d.C. Una teoria a lungo ipotizzata ma ora supportata da prove archeologiche Sebbene la catastrofica eruzione del ... it.euronews.com A 20 anni dall'uscita di "Ovunque proteggi", VINICIO CAPOSSELA riproporrà dal vivo uno dei suoi dischi più amati in un concerto speciale a Pompei - facebook.com facebook VINICIO CAPOSSELA a luglio 2026 festeggia, con un live in Pompei, i 30 anni del disco "Ovunque Proteggi", ospite del festival Beats of Pompeii, #VinicioCapossela x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.