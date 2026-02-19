Anche a Pescara un evento del Comitato regionale Società Civile per il No al referendum sulla magistratura

A Pescara si è svolto un evento organizzato dal Comitato regionale Società Civile contro il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. La manifestazione ha attirato una quarantina di persone, tra cittadini e rappresentanti di associazioni locali. I partecipanti hanno espresso preoccupazioni su possibili ripercussioni sulla giustizia e sulla indipendenza dei giudici. L’iniziativa si inserisce tra i tre appuntamenti promossi dalla stessa associazione in tutta la regione, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul voto di marzo. La discussione continua nelle piazze della città.

Tra i protagonisti Giovanni Bachelet presidente nazionale del Comitato Società Civile per il No, ed Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica di Milano e presidente dell'Associazione nazionale magistrati Anche a Pescara uno dei tre appuntamenti del Comitato regionale Società Civile per il No al referendum del mese di marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati. Ospiti fra gli altri Giovanni Bachelet presidente nazionale del Comitato Società Civile per il No, ed Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica di Milano e presidente dell'Associazione nazionale magistrati.