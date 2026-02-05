Referendum sulla giustizia | la società civile si mobilita per il No incontro pubblico

La città di Brindisi si prepara a un nuovo appuntamento sulla riforma Nordio. Il prossimo 7 febbraio, cittadini e associazioni si incontreranno per discutere le ragioni del No al referendum sulla giustizia. La mobilitazione cresce, e l’attenzione si concentra sulla manifestazione che vuole approfondire le criticità della proposta di legge.

Il 7 febbraio un momento di confronto promosso dal Comitato provinciale, per discutere gli effetti della riforma costituzionale e la democrazia BRINDISI - La battaglia referendaria sulla riforma Nordio si accende anche a Brindisi, dove il prossimo 7 febbraio la società civile si riunirà per approfondire le ragioni del No. L'appuntamento è fissato alle 17:00 presso Santa-Spazio culturale, l'ex Convento Santa Chiara, dove il Comitato provinciale della società civile ha organizzato un dibattito pubblico dal titolo "Le ragioni del No alla riforma Nordio". L'iniziativa, che vede l'adesione di numerose associazioni, sindacati e forze politiche del territorio, sarà aperta dalla segretaria della Cgil di Brindisi, Rosa Maffei, mentre il coordinamento dei lavori è affidato all'avvocato Pino Giordano del Comitato provinciale della società civile per il No.🔗 Leggi su Brindisireport.it

La campagna referendaria si scalda anche in Umbria.

Un incontro pubblico si terrà mercoledì 15 gennaio alle 21 all'Anteo SpazioCinema di Treviglio per discutere sul Referendum Costituzionale sulla Giustizia previsto per il 2026.

Referendum sulla giustizia, 500 mila firme per il No: cosa cambia

