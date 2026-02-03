LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Favero per il bronzo nell’inseguimento! Balsamo ancora in corsa nell’Omnium

Oggi i Campionati europei di ciclismo su pista si sono accesi con diverse emozioni. Favero ha conquistato la medaglia di bronzo nell’inseguimento, portando a casa un risultato importante per l’Italia. Balsamo, invece, prosegue la sua corsa nell’Omnium, ancora in gara per un piazzamento di rilievo. La giornata è ricca di sfide e sorprese, con i rider italiani pronti a dare il massimo in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.18: Finucane vince la seconda semifinale e va in finale! 17.16: Ora Finucane-Lysenko (1-0), prima semifinale della velocità donne 17.13: Vince la norvegese Stenberg davanti alla britannica Morris. Balsamo è ottava prima della gara a punti 17.12: Terza la francese 17.11: Quarta la belga 17.11: Fuori la ceca 17.10: Sarà sesta Balsamo 17.10: Fuori la russa, sono in 6 e Balsamo c'è 17.09: Eliminata la svizzera 17.08: Fuori l'ucraina 17.07: Fuori la polacca 17.07: Fuori la lituana 17.06: Eliminata la danese 17.06: Out l'irlandese, restano in 12 17.05: Fuori la spagnola

