L’ESTATE DI RAI1 ALL’INSEGNA DI CAMPER | SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA

L’estate di Rai1 si sta delineando con la conferma del ritorno di una serie di programmi e show consolidati. I responsabili della rete stanno definendo i palinsesti per i mesi più caldi, puntando su format già collaudati. Tra le conferme ci sono anche alcune produzioni che hanno riscosso successo nelle stagioni precedenti. La programmazione estiva si concentrerà su intrattenimento e serie di successo, senza grandi novità annunciate finora.

L’estate di Rai1 inizia a prendere forma. I vertici della Tv di Stato stanno componendo i palinsesti che terranno compagnia ai telespettatori nei mesi più caldi dell’anno. Uno dei tasselli, anzi uno dei pilastri della programmazione, è “Camper” che illumina il mezzogiorno estivo dell’ammiraglia durante la pausa di “È sempre Mezzogiorno”, che tornerà a settembre con Antonella Clerici. “Squadra che vince non si cambia” sottolinea il bene informato Hit su Affari Italiani. E così da giugno ai primi di settembre torna “Camper” con al timone Peppone che proseguirà il viaggio nell’Italia tra cucina e turismo. Ascolti in crescita nel 2025, con oltre un punto in più sull’anno precedente, e dunque conferma obbligata per “Camper” e Giuseppe Calabrese, volto tra i più amati del daytime che continuerà a guidare anche “Linea Verde”. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - L’ESTATE DI RAI1 ALL’INSEGNA DI CAMPER: “SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA” Articoli correlati Sinner e il Rolex Cosmograph Daytona, squadra che vince non si cambiaLa stagione del tennis non poteva che ripartire con un bel Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz. L’esperienza che insegna e ti cambiaLe elezioni del sindaco dei ragazzi si sono svolte giovedì 4 dicembre 2025, presso l’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Cavaria con Premezzo,... Altri aggiornamenti su L'ESTATE DI RAI1 ALL'INSEGNA DI CAMPER... Temi più discussi: L'Eredità - S2025/26 - Puntata del 19/03/2026 - in diretta su Rai 1 20/03/2026 alle 01:30; Speciale Tg1 del 22/03/2026; Tempio conquista Rai1 con Laura Pirrigheddu a The Voice Generations; Fiorello parte con 'La Mattinanza' su Rai2 ma per il mattino di Rai1 è un boccone amaro. Rai, Camper e Peppone confermati per l’estate 2026. AnteprimaL'appuntamento con la nuova stagione di Camper è fissato già da ora per il prossimo mese di giugno, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno su Rai1 con Peppone e nella versione In viaggio nella mezz'ora p ... affaritaliani.it Nuovo access time su Rai1, iniziati i provini per l’estate 2026. Ecco di che cosa si tratta. RetroscenaDi certo l’errore fatto nell’estate 2025 non si ripeterà. L’imperativo partito dai piano alti della Rai è stato perentorio: un nuovo access da posizionare su Rai1 e da mandare in onda nella prossima ... affaritaliani.it Napoli su Goretzka! Cds: "Occhi sullo svincolato di lusso per l'estate, Manna c'è" x.com Quest‘estate, non restate a casa. Fidatevi, ragazze! #raftdaracafe #raftdaraerawan - facebook.com facebook