Taremi shock | Vado in guerra per l’Iran! Il conflitto in Medio Oriente ferma il mondo del calcio | la decisione dell’ex Inter

Un attaccante che ha militato nell’Inter ha dichiarato di essere disposto a partire in guerra per l’Iran, in risposta al conflitto in Medio Oriente. La sua decisione ha attirato l’attenzione di molti, mentre il conflitto tra Stati Uniti e Iran continua a scuotere la regione. L’ex calciatore ora gioca per l’Olympiakos e si è espresso pubblicamente sulla sua posizione riguardo alla crisi in corso.

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Taremi shock: «Vado in guerra per l'Iran!». Il conflitto in Medio Oriente ferma il mondo del calcio: la decisione dell'ex Inter Iran, la guerra che ridisegna il Medio Oriente e scopre la marginalità dell'ItaliaL'attacco statunitense e israeliano all'Iran ha portato all'uccisione dei vertici del regime di Teheran, dalla guida suprema Ali Khamenei all'ex... Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, si ferma il campionato in Qatar: a rischio anche la finalissima Argentina-Spagna!