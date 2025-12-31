Rinnovo McKennie | stand-by totale nei discorsi con la Juventus per il futuro si fa sempre più concreta questa ipotesi Lo scenario

Al momento, non ci sono avances nei negoziati tra McKennie e la Juventus per il rinnovo del contratto. La società rimane in stand-by, mentre si intensificano le voci di un possibile trasferimento in MLS a giugno, con l’interesse della lega statunitense. La situazione resta da monitorare, in attesa di eventuali sviluppi ufficiali.

Rinnovo McKennie, gelo sul rinnovo del contratto con la Juventus e addio a zero: la MLS attende il centrocampista a giugno. Le strade del mercato bianconero sembrano ormai destinate a separarsi definitivamente da quelle di Weston McKennie, con uno scenario che si fa sempre più chiaro giorno dopo giorno. Le ultime indiscrezioni provenienti da Sky Sport delineano un quadro piuttosto netto riguardo al futuro del centrocampista texano: la trattativa per il prolungamento del contratto è completamente ferma. Non ci sono margini, al momento, per riaprire i discorsi legati al rinnovo, e la dirigenza della Juventus pare aver preso atto della volontà del giocatore di intraprendere un nuovo percorso professionale lontano da Torino al termine dell’attuale stagione sportiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo McKennie: stand-by totale nei discorsi con la Juventus, per il futuro si fa sempre più concreta questa ipotesi. Lo scenario Leggi anche: McKennie Juventus, quale futuro per il texano? Col rinnovo sempre in stand-by prende quota questa ipotesi. Cosa filtra dalla Continassa Leggi anche: Guerreiro Juventus, la suggestione dal Bayern Monaco è sempre più concreta: questo aspetto lo rende molto intrigante ma Cambiaso… Lo scenario Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. McKennie-Juventus, le ultime sul rinnovo: futuro deciso per il centrocampista?; Moretto - Rinnovo McKennie, tutto fermo: c'è uno scenario che tenta l'americano; Juventus | Vlahovic rinnovo in stand by; McKennie Juventus, quale futuro? Prende quota questa ipotesi. Juventus-McKennie, è stallo sul rinnovo: le cifre, la durata e il sogno del centrocampista - by per quanto riguarda il rinnovo di McKennie con la Juve: ecco cosa può succedere nei prossimi mesi. msn.com

Juventus, rinnovo McKennie: cosa stanno aspettando? L’americano è ormai una certezza - È questa la domanda che si pongono in molti nel mondo Juventus. tuttojuve.com

McKennie, Fiorentina interessata in caso di mancato rinnovo con la Juve - In scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, Weston McKennie, centrocampista classe 1998 della nazionale USA, potrebbe trovare un'altra squadra in Italia in caso di mancato ... tuttojuve.com

Il rinnovo di #McKennie con la #Juve è in stand by per il mancato accordo sulle commissioni. È lo stesso motivo che aveva fatto saltare la cessione all’Aston Villa #calciomercato x.com

#fblifestyle La #Juventus ha interrotto le trattative per il rinnovo del contratto di #Mckennie. La società #bianconera ha raggiunto un accordo verbale per lo stipendio del calciatore ma, le altissime commissioni richieste dai suoi agenti, hanno bloccato i negoziati - facebook.com facebook

