Dal naufragio alla misericordia | il maestro Domenico Sepe incontra Papa Leone XIV
Durante l’ultima udienza giubilare, il maestro Domenico Sepe ha avuto l’opportunità di incontrare Papa Leone XIV. Un momento di profonda spiritualità, in cui si è condiviso un dialogo silenzioso e riflessivo. L’incontro ha rappresentato un gesto di misericordia e fede, lasciando un segno significativo nel percorso artistico e spirituale del maestro. Un episodio che sottolinea il valore del confronto tra arte e spiritualità in un contesto di grande sobrietà.
Nell’atmosfera sospesa e solenne dell’ultima udienza giubilare, dove la fede si fa incontro e la parola diventa silenzio condiviso, il maestro Domenico Sepe ha vissuto un momento di alta intensità spirituale, incontrando Papa Leone XIV e affidando alle sue mani un’opera destinata a interrogare la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Dal naufragio alla misericordia: l’artista Sepe offre la sua opera a Papa Leone XIV
Leggi anche: Laura Pausini incontra Papa Leone XIV: “Sono un suo fan dal 1993”; lei: “Mi fa un po’ impressione”
Il maestro Domenico Sepe dona a Papa Leone XIV una sua scultura; Domenico Sepe incontra papa Leone XIV con l’opera “Franciscvs – Miserando atque eligendo”; Domenico Sepe incontra Papa Leone XIV e dona un’opera nata dal naufragio di Cutro; Dal naufragio alla misericordia | l’artista Sepe offre la sua opera a Papa Leone XIV.
La misericordia scolpita nel legno del naufragio: l’opera di Domenico Sepe per Papa Leone XIV - Durante un’udienza giubilare, Domenico Sepe consegna a Papa Leone XIV una scultura nata dal legno del naufragio di Cutro. msn.com
Dal naufragio alla misericordia, dalla materia ferita alla coscienza del presente. Nell’atmosfera solenne dell’ultima udienza giubilare, il maestro Domenico Sepe ha incontrato Papa Leone XIV consegnandogli “Franciscvs – Miserando atque eligendo”, una scul x.com
29.12.1981, il naufragio della M/N Marina d’Equa ... LA STORIA CONTINUA, PER NON DIMENTICARE MAI I MARITTIMI CHE PERSERO LA VITA, SU: https://www.lavocedelmarinaio.com/2025/12/29-12-1981-il-naufragio-della-m-n-marina-dequa-8/ - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.