Dal naufragio alla misericordia | il maestro Domenico Sepe incontra Papa Leone XIV

Da napolitoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima udienza giubilare, il maestro Domenico Sepe ha avuto l’opportunità di incontrare Papa Leone XIV. Un momento di profonda spiritualità, in cui si è condiviso un dialogo silenzioso e riflessivo. L’incontro ha rappresentato un gesto di misericordia e fede, lasciando un segno significativo nel percorso artistico e spirituale del maestro. Un episodio che sottolinea il valore del confronto tra arte e spiritualità in un contesto di grande sobrietà.

Nell’atmosfera sospesa e solenne dell’ultima udienza giubilare, dove la fede si fa incontro e la parola diventa silenzio condiviso, il maestro Domenico Sepe ha vissuto un momento di alta intensità spirituale, incontrando Papa Leone XIV e affidando alle sue mani un’opera destinata a interrogare la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

