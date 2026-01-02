Dal naufragio alla misericordia | il maestro Domenico Sepe incontra Papa Leone XIV

Durante l’ultima udienza giubilare, il maestro Domenico Sepe ha avuto l’opportunità di incontrare Papa Leone XIV. Un momento di profonda spiritualità, in cui si è condiviso un dialogo silenzioso e riflessivo. L’incontro ha rappresentato un gesto di misericordia e fede, lasciando un segno significativo nel percorso artistico e spirituale del maestro. Un episodio che sottolinea il valore del confronto tra arte e spiritualità in un contesto di grande sobrietà.

