È stato rilasciato il trailer ufficiale del nuovo film con Ryan Gosling e Sandra Hüller. Il film, intitolato

Il final trailer de L’ultima missione: Project Hail Mary, diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller ( Spider-Man – Un nuovo universo ) con i candidati al premio Oscar Ryan Gosling ( Barbie, La La Land ) e Sandra Hüller ( Anatomia di una caduta, La zona d’interesse ). Il film è basato sul romanzo “Project Hail Mary” di Andy Weir, autore di “The Martian”. Nel cast anche Lionel Boyce ( The Bear ), Ken Leung ( A.I. – Intelligenza artificiale ), Milana Vayntrub ( A cena con il lupo – Werewolves Within ). L’ultima missione: Project Hail Mary sarà nelle sale italiane da giovedì 19 marzo distribuito da Eagle Pictures. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Disponibile il trailer ufficiale del nuovo film con Ryan Gosling e Sandra Hüller

Il nuovo film di Ryan Gosling, ‘L’ultima missione: Project Hail Mary’, si prepara a uscire nelle sale.

