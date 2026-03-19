Pechino Express oggi seconda tappa alla scoperta dell’isola di Giava

Oggi il viaggio di 'Pechino Express' prosegue con la seconda tappa sull’isola di Giava. La puntata mostra i concorrenti mentre affrontano nuove prove e esplorano diversi luoghi dell’isola. La trasmissione segue il percorso di diversi team che si sfidano lungo il tragitto, mostrando le loro reazioni e le difficoltà incontrate durante la gara. La puntata si concentra anche sulle tappe di viaggio e sui momenti di suspense.

(Adnkronos) – Prosegue il viaggio di 'Pechino Express'. Dopo il primo episodio da record (puntata più vista di sempre con una Total Audience di 752mila spettatori, +39% rispetto al debutto dello scorso anno) oggi 19 marzo arriva la seconda tappa della corsa che quest’anno porta alla scoperta dell’Oriente più estremo. Il conduttore Costantino della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Pechino Express, seconda tappa verso Giava su Sky e NOW dopo il debutto da record Pechino Express 2026, stasera la seconda tappa: le anticipazioni di giovedì 19 marzoDopo il successo della prima puntata, in onda la settimana scorsa e seguita da 752. Contenuti utili per approfondire Pechino Express Temi più discussi: Pechino Express al via, ecco chi sono le coppie concorrenti. FOTO; Pechino Express, una battuta di Alessandro Cattelan potrebbe aver rivelato chi non ha vinto: è la seconda gaffe dopo quella di Sanremo; Pechino Express 2026: chi torna a casa stasera? Tutto sulla seconda tappa e la prima eliminazione; Pechino Express 2026, nessun eliminato: il racconto della prima puntata e la novità del duello. Pechino Express, oggi seconda tappa alla scoperta dell'isola di GiavaProsegue il viaggio di 'Pechino Express'. Dopo il primo episodio da record (puntata più vista di sempre con una Total Audience di 752mila spettatori, +39% rispetto al debutto dello scorso anno) oggi ... adnkronos.com Pechino Express 2026, seconda tappa: la prima eliminazione dopo 238 km da incuboLa seconda tappa di Pechino Express 2026 porta i concorrenti in Indonesia tra duello, malus e prima eliminazione: una coppia dovrà lasciare il gioco ... alfemminile.com AOOOOOO #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - facebook.com facebook FANTASTIC (quasi) #PECHINOEXPRESS - L'Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su @SkyItalia e in streaming solo su @NOWTV_It x.com